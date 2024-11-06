Новости Харькова – главное за 6 ноября: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
08:20
ГШ: на Харьковском направлении враг атаковал 8 раз, столько же — на Купянском
На севере Харьковщины россияне штурмовали наши позиции восемь раз неподалеку Волчанска.
«На Купянском направлении в сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Загрызового, Синьковки и Кругляковки. На данном направлении враг активно применял авиацию», – отметили в Генштабе.
Также под вражескими авиаударами оказались такие населенные пункты области: Питомник, Казачья Лопань, Бочково, Байрак, Петропавловка и Пристин.
07:38
Трижды за сутки проверяли места обстрелов в Харькове – данные ГСЧС
Всего в течение суток спасатели выезжали тушить 11 пожаров, один из них возник из-за вражеских обстрелов, уточнили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области. Один пожар был в Изюмском районе из-за обстрела россиян, отметили спасатели.
«3 раза подразделения ГСЧС привлекались для проверки мест вражеских обстрелов в городе Харькове.
В Шевченковском районе города зафиксировано попадание БПЛА в землю. В результате взрыва повреждены 2 легковых автомобиля и остекление многоквартирных жилых домов, магазинов, учебного заведения. Предварительно пострадали 2 женщины», – пишут в ГСЧС.
Также пиротехники изъяли и уничтожили 187 единиц взрывоопасных предметов.
07:20
Оккупанты вновь продвинулись на Харьковщине — карта Deep State
Россияне смогли захватить часть украинских территорий в Харьковской области, констатируют аналитики проекта Deep State.
На карте указано, что в ходе наступления враг продвинулся на востоке региона, в районе Первомайского.
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- • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 08:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".