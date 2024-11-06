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Новости Харькова – главное за 6 ноября: как прошла ночь

Украина 08:20   06.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное за 6 ноября: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:20

ГШ: на Харьковском направлении враг атаковал 8 раз, столько же — на Купянском

На севере Харьковщины россияне штурмовали наши позиции восемь раз неподалеку Волчанска.

«На Купянском направлении в сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Загрызового, Синьковки и Кругляковки. На данном направлении враг активно применял авиацию», – отметили в Генштабе.

Также под вражескими авиаударами оказались такие населенные пункты области: Питомник, Казачья Лопань, Бочково, Байрак, Петропавловка и Пристин.

07:38

Трижды за сутки проверяли места обстрелов в Харькове – данные ГСЧС

Всего в течение суток спасатели выезжали тушить 11 пожаров, один из них возник из-за вражеских обстрелов, уточнили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области. Один пожар был в Изюмском районе из-за обстрела россиян, отметили спасатели.

«3 раза подразделения ГСЧС привлекались для проверки мест вражеских обстрелов в городе Харькове.
В Шевченковском районе города зафиксировано попадание БПЛА в землю. В результате взрыва повреждены 2 легковых автомобиля и остекление многоквартирных жилых домов, магазинов, учебного заведения. Предварительно пострадали 2 женщины», – пишут в ГСЧС.

Также пиротехники изъяли и уничтожили 187 единиц взрывоопасных предметов.

07:20

Оккупанты вновь продвинулись на Харьковщине — карта Deep State

Россияне смогли захватить часть украинских территорий в Харьковской области, констатируют аналитики проекта  Deep State.

На карте указано, что в ходе наступления враг продвинулся на востоке региона, в районе Первомайского.

Читайте также: Сегодня 6 ноября: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2024 в 08:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".