ХОВА: после удара по Харькову в больнице 6 человек, спасатели разбирают завалы

Замначальника ХОВА Евгений Иванов в эфире нацмарафона рассказал, в каком состоянии пострадавшие после обстрела Харькова, а также – о разрушениях в городе.

Из-за ночного обстрела в Харькове пострадали 25 людей, шестеро из них – госпитализированы, уточнил Иванов.

«Тяжелого состояния, к счастью, ни у кого нет, в основном – средние. Разбор завалов еще продолжается, поскольку обвалились фактически с третьего по первый этаж плиты многоэтажки, то спасатели еще продолжают поисковую операцию. Отмечу, что она была усложнена угрозами повторного удара. Удар был в 03:30 утра, фактически приходилось прекращать поисковую операцию, продолжать ее, как только позволяла ситуация с безопасностью. Среди пострадавших эвакуированных есть два ребенка, среди госпитализированных – нет. Также были еще две пятисоткилограммовые бомбы, отмечу, что все упали у нас ночью одновременно», – сказал Иванов.

Одна из бомб упала в центре Харькова – в результате снова пострадало здание Госпрома.

«Безусловно, поскольку Госпром находится под защитой ЮНЕСКО, будем обращаться в эту и другие организации, будем устанавливать степень повреждения. И будем обращаться в вышеупомянутые организации с целью поиска партнеров в помощи по восстановлению этого объекта», – добавил Иванов.

Напомним, ночью в Харькове гремели взрывы — «прилетело» в центре и на Салтовке. Первые взрывы в Харькове прозвучали около 03:00. После этого началась серия «прилетов» по городу. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что одна из бомб ударила по многоэтажке на Салтовке, там разбирают завалы. Следом начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото из центра города, на которых было видно очередные разрушения в здании Госпрома.