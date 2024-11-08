ХОВА: після удару по Харкову у лікарні 6 людей, рятувальники розбирають завали

Заступник начальника ХОВА Євген Іванов в етері нацмарафону розповів, у якому стані постраждалі після обстрілу Харкова, а також – про руйнування у місті.

Через нічний обстріл у Харкові постраждали 25 людей, шестеро з них госпіталізовані, уточнив Іванов.

“Важкого стану, на щастя, ні в кого немає, в основному – середні. Розбір завалів ще триває, оскільки обвалилися, фактично, із третього по перший поверх плити багатоповерхівки, то рятувальники ще продовжують пошукову операцію. Зазначу, що вона була ускладнена загрозами повторного удару. Удар був о 03:30 ранку, фактично, доводилося припиняти пошукову операцію, продовжувати її як тільки дозволяла безпекова ситуація. Серед постраждалих евакуйованих є дві дитини, серед госпіталізованих – ні. Також було ще дві пʼятисоткілограмові бомби, зазначу, що всі впали в нас вночі одночасно”, – сказав Іванов.

Одна з бомб впала в центрі Харкова – внаслідок цього знову постраждала будівля Держпрому.

“Безумовно, оскільки Держпром знаходиться під захистом ЮНЕСКО, звертатимемося до цієї та інших організацій, встановлюватимемо ступінь пошкодження. І звертатимемося до вищезгаданих організацій з метою пошуку партнерів у допомозі щодо відновлення цього об’єкта”, – додав Іванов.

Нагадаємо, вночі в Харкові лунали вибухи — “прилетіло” в центрі та на Салтівці. Перші вибухи в Харкові пролунали близько 03:00. Після цього почалася серія “прильотів” по місту. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що одна з бомб влучила по багатоповерхівці на Салтівці, там розбирають завали. Слідом начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував фото з центру міста, на яких було видно чергові руйнування у будівлі Держпрому.