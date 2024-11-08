ХОВА: після удару по Харкову у лікарні 6 людей, рятувальники розбирають завали
Заступник начальника ХОВА Євген Іванов в етері нацмарафону розповів, у якому стані постраждалі після обстрілу Харкова, а також – про руйнування у місті.
Через нічний обстріл у Харкові постраждали 25 людей, шестеро з них госпіталізовані, уточнив Іванов.
“Важкого стану, на щастя, ні в кого немає, в основному – середні. Розбір завалів ще триває, оскільки обвалилися, фактично, із третього по перший поверх плити багатоповерхівки, то рятувальники ще продовжують пошукову операцію. Зазначу, що вона була ускладнена загрозами повторного удару. Удар був о 03:30 ранку, фактично, доводилося припиняти пошукову операцію, продовжувати її як тільки дозволяла безпекова ситуація. Серед постраждалих евакуйованих є дві дитини, серед госпіталізованих – ні. Також було ще дві пʼятисоткілограмові бомби, зазначу, що всі впали в нас вночі одночасно”, – сказав Іванов.
Одна з бомб впала в центрі Харкова – внаслідок цього знову постраждала будівля Держпрому.
“Безумовно, оскільки Держпром знаходиться під захистом ЮНЕСКО, звертатимемося до цієї та інших організацій, встановлюватимемо ступінь пошкодження. І звертатимемося до вищезгаданих організацій з метою пошуку партнерів у допомозі щодо відновлення цього об’єкта”, – додав Іванов.
Нагадаємо, вночі в Харкові лунали вибухи — “прилетіло” в центрі та на Салтівці. Перші вибухи в Харкові пролунали близько 03:00. Після цього почалася серія “прильотів” по місту. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що одна з бомб влучила по багатоповерхівці на Салтівці, там розбирають завали. Слідом начальник ХОВА Олег Синєгубов опублікував фото з центру міста, на яких було видно чергові руйнування у будівлі Держпрому.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2024 в 09:42;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник начальника ХОВА Євген Іванов в етері нацмарафону розповів, у якому стані постраждалі після обстрілу Харкова, а також – про руйнування у місті.".