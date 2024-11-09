Местами туман: погода в Харькове и области на 10 ноября
В воскресенье, 10 ноября, на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Ночью и утром в области прогнозируется местами туман.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов, днем – 4 – 6, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 2 мороза до 3 градусов тепла, днем – 2 – 7 градусов тепла.
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2024 в 20:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 10 ноября, на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Ночью и утром в области прогнозируется местами туман.".