Местами туман: погода в Харькове и области на 10 ноября

В воскресенье, 10 ноября, на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Ночью и утром в области прогнозируется местами туман.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов, днем ​​– 4 – 6, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 2 мороза до 3 градусов тепла, днем ​​– 2 – 7 градусов тепла.