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Местами туман: погода в Харькове и области на 10 ноября

Погода 20:00   09.11.2024
Виктория Яковенко
Местами туман: погода в Харькове и области на 10 ноября

В воскресенье, 10 ноября, на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Ночью и утром в области прогнозируется местами туман.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов, днем ​​– 4 – 6, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 2 мороза до 3 градусов тепла, днем ​​– 2 – 7 градусов тепла.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2024 в 20:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 10 ноября, на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Ночью и утром в области прогнозируется местами туман.".