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Місцями туман: погода в Харкові та області на 10 листопада

Погода 20:00   09.11.2024
Вікторія Яковенко
Місцями туман: погода в Харкові та області на 10 листопада

У неділю, 10 листопада, на Харківщині буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці в області прогнозують місцями туман.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів, вдень – 4 – 6, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 2 морозу до 3 градусів тепла, вдень – 2 – 7 градусів тепла.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2024 в 20:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 10 листопада, на Харківщині буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці в області прогнозують місцями туман.".