Місцями туман: погода в Харкові та області на 10 листопада
У неділю, 10 листопада, на Харківщині буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці в області прогнозують місцями туман.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів, вдень – 4 – 6, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 2 морозу до 3 градусів тепла, вдень – 2 – 7 градусів тепла.
Читайте також: Сьогодні 9 листопада: яке свято та день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: область, облачно, погода, температура, туман, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Місцями туман: погода в Харкові та області на 10 листопада»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2024 в 20:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 10 листопада, на Харківщині буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці в області прогнозують місцями туман.".