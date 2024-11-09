Місцями туман: погода в Харкові та області на 10 листопада

У неділю, 10 листопада, на Харківщині буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці в області прогнозують місцями туман.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів, вдень – 4 – 6, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 2 морозу до 3 градусів тепла, вдень – 2 – 7 градусів тепла.