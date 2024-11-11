Без осадков, ночью по области мороз: погода в Харькове и области на 12 ноября

Во вторник, 12 ноября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, днем — 4-6, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем — 2-7.

Ветер восточный — 5-10 м/с.