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Без осадков, ночью по области мороз: погода в Харькове и области на 12 ноября

Погода 18:41   11.11.2024
Елена Нагорная
Без осадков, ночью по области мороз: погода в Харькове и области на 12 ноября Фото: Василий Голосный

Во вторник, 12 ноября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, днем — 4-6, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем — 2-7.

Ветер восточный — 5-10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 18:41;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 12 ноября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.".