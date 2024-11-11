Без осадков, ночью по области мороз: погода в Харькове и области на 12 ноября
Фото: Василий Голосный
Во вторник, 12 ноября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов тепла, днем — 4-6, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем — 2-7.
Ветер восточный — 5-10 м/с.
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 18:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 12 ноября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.".