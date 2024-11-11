Без опадів, вночі по області мороз: погода в Харкові й області на 12 листопада

У вівторок, 12 листопада, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, вдень – 4-6, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень – 2-7.

Вітер східний – 5-10 м/с.