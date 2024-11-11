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Без опадів, вночі по області мороз: погода в Харкові й області на 12 листопада

Погода 18:41   11.11.2024
Олена Нагорна
Без опадів, вночі по області мороз: погода в Харкові й області на 12 листопада Фото: Василь Голосний

У вівторок, 12 листопада, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів тепла, вдень – 4-6, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень – 2-7.

Вітер східний – 5-10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 18:41;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 12 листопада, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.".