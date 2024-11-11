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Контакты для ветеранов и семей погибших бойцов на Харьковщине собрали вместе

Общество 19:01   11.11.2024
Елена Нагорная
Контакты для ветеранов и семей погибших бойцов на Харьковщине собрали вместе Фото: busk-miskrada.gov.ua

Контакты, которые могут быть полезны ветеранам войны и членам семей погибших защитников и защитниц из числа ВПЛ по районам и громадам Харьковской области, собрали в одном месте. 

Таблицу контактов собрало Министерство по делам ветеранов Украины, информирует Купянская РВА.

«Когда люди увольняются с военной службы по разным причинам, или же так случилось, что военный погибает в результате вражеских атак РФ, очень важно ветеранам и членам семей погибших военных иметь нужную информацию — к кому обратиться за помощью», — говорится в публикации.

Контакты структурных подразделений по вопросам ветеранской политики районных военных администраций и территориальных громад Харьковской области


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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 19:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Контакты, которые могут быть полезны ветеранам войны и членам семей погибших защитников и защитниц из числа ВПЛ по районам и громадам Харьковской области, собрали в одном месте. ".