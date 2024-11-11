Контакты для ветеранов и семей погибших бойцов на Харьковщине собрали вместе

Контакты, которые могут быть полезны ветеранам войны и членам семей погибших защитников и защитниц из числа ВПЛ по районам и громадам Харьковской области, собрали в одном месте.

Таблицу контактов собрало Министерство по делам ветеранов Украины, информирует Купянская РВА.

«Когда люди увольняются с военной службы по разным причинам, или же так случилось, что военный погибает в результате вражеских атак РФ, очень важно ветеранам и членам семей погибших военных иметь нужную информацию — к кому обратиться за помощью», — говорится в публикации.

Контакты структурных подразделений по вопросам ветеранской политики районных военных администраций и территориальных громад Харьковской области



