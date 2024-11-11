Контакты для ветеранов и семей погибших бойцов на Харьковщине собрали вместе
Фото: busk-miskrada.gov.ua
Контакты, которые могут быть полезны ветеранам войны и членам семей погибших защитников и защитниц из числа ВПЛ по районам и громадам Харьковской области, собрали в одном месте.
Таблицу контактов собрало Министерство по делам ветеранов Украины, информирует Купянская РВА.
«Когда люди увольняются с военной службы по разным причинам, или же так случилось, что военный погибает в результате вражеских атак РФ, очень важно ветеранам и членам семей погибших военных иметь нужную информацию — к кому обратиться за помощью», — говорится в публикации.
Контакты структурных подразделений по вопросам ветеранской политики районных военных администраций и территориальных громад Харьковской области
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветераны, контакты, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 19:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Контакты, которые могут быть полезны ветеранам войны и членам семей погибших защитников и защитниц из числа ВПЛ по районам и громадам Харьковской области, собрали в одном месте. ".