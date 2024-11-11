Контакти для ветеранів і сімей загиблих бійців на Харківщині зібрали разом
Фото: busk-miskrada.gov.ua
Контакти, які можуть бути корисні ветеранам війни та членам сімей загиблих захисників та захисниць з-поміж ВПО по районах та громадах Харківської області, зібрали в одному місці.
Таблицю контактів зібрало Міністерство у справах ветеранів України, повідомляє Куп’янська РВА.
“Коли люди звільняються з військової служби за різних причин, або ж так сталося, що військовий гине внаслідок ворожих атак РФ, дуже важливо ветеранам та членам родин загиблих військових мати потрібну інформацію до кого звернутися за допомогою”, – йдеться в публікації.
Контакти структурних підрозділів з питань ветеранської політики районних військових адміністрацій та територіальних громад Харківської області
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ветераны, контакты, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 19:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Контакти, які можуть бути корисні ветеранам війни та членам сімей загиблих захисників та захисниць з-поміж ВПО по районах та громадах Харківської області, зібрали в одному місці. ".