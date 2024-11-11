Контакти для ветеранів і сімей загиблих бійців на Харківщині зібрали разом

Контакти, які можуть бути корисні ветеранам війни та членам сімей загиблих захисників та захисниць з-поміж ВПО по районах та громадах Харківської області, зібрали в одному місці.

Таблицю контактів зібрало Міністерство у справах ветеранів України, повідомляє Куп’янська РВА.

“Коли люди звільняються з військової служби за різних причин, або ж так сталося, що військовий гине внаслідок ворожих атак РФ, дуже важливо ветеранам та членам родин загиблих військових мати потрібну інформацію до кого звернутися за допомогою”, – йдеться в публікації.

Контакти структурних підрозділів з питань ветеранської політики районних військових адміністрацій та територіальних громад Харківської області



