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Контакти для ветеранів і сімей загиблих бійців на Харківщині зібрали разом

Суспільство 19:01   11.11.2024
Олена Нагорна
Контакти для ветеранів і сімей загиблих бійців на Харківщині зібрали разом Фото: busk-miskrada.gov.ua

Контакти, які можуть бути корисні ветеранам війни та членам сімей загиблих захисників та захисниць з-поміж ВПО по районах та громадах Харківської області, зібрали в одному місці. 

Таблицю контактів зібрало Міністерство у справах ветеранів України, повідомляє Куп’янська РВА.

“Коли люди звільняються з військової служби за різних причин, або ж так сталося, що військовий гине внаслідок ворожих атак РФ, дуже важливо ветеранам та членам родин загиблих військових мати потрібну інформацію до кого звернутися за допомогою”, – йдеться в публікації.

Контакти структурних підрозділів з питань ветеранської політики районних військових адміністрацій та територіальних громад Харківської області


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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 19:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Контакти, які можуть бути корисні ветеранам війни та членам сімей загиблих захисників та захисниць з-поміж ВПО по районах та громадах Харківської області, зібрали в одному місці. ".