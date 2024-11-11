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«Оправданный шаг» — Минэнерго об отключениях света при угрозе ракетного удара

Общество 20:14   11.11.2024
Елена Нагорная
«Оправданный шаг» — Минэнерго об отключениях света при угрозе ракетного удара Скриншот

Будут ли вводить аварийные отключения электроэнергии по стране каждый раз, когда будет возникать угроза массированного ракетного удара? На этот вопрос отвечал в эфире нацмарафона заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Он напомнил, что ограничения были сняты еще в обед.

«Решение о применении ограничений принимается исключительно оператором системы передачи. Это те полномочия, которые применяет Укрэнерго для того, чтобы сбалансировать энергосистему и обеспечить ее целостность… Временные ограничения — это оправданный шаг для недопущения угрозы для целостной энергосистемы», — сказал Колесник.

Он также отметил, что состояние энергосистемы на данный момент стабильное, дефицита нет.

Напомним, утром 11 ноября в Харькове впервые за долгое время аварийно отключили электричество. В АО «Харьковоблэнерго» не уточнили причину, однако в других регионах страны объяснили: отключение провели по указанию Укрэнерго превентивно — из-за угрозы ракетного удара. В частности, такое объяснение предоставила Киевская ГВА. Российская стратегическая авиация поднималась в воздух, однако пусков ракет не было. В некоторых районах Харькова в первой половине дня света не было по три — четыре часа. Ограничения сняли в 13:00.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 20:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Будут ли вводить аварийные отключения электроэнергии каждый раз, когда будет возникать угроза массированного ракетного удара, ответил замминистра энергетики Николай Колесник".