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Виправданий крок – Міненерго про вимкнення світла при загрозі масованого удару

Суспільство 20:14   11.11.2024
Олена Нагорна
Виправданий крок – Міненерго про вимкнення світла при загрозі масованого удару Скриншот

Чи запроваджуватимуть аварійні відключення електроенергії по країні щоразу, коли виникатиме загроза масованого ракетного удару? На це питання відповідав в етері нацмарафону заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Він нагадав, що обмеження були зняті ще в обід.

«Рішення щодо застосування обмежень приймається виключно оператором системи передачі. Це ті повноваження, які застосовує Укренерго для того, щоб збалансувати енергосистему та забезпечити її цілісність… Тимчасові обмеження – це виправданий крок для недопущення загрози для цілісної енергосистеми», — сказав Колісник.

Він також зазначив, що стан енергосистеми наразі стабільний, дефіциту немає.

Нагадаємо, вранці 11 листопада у Харкові вперше за довгий час аварійно відключили електрику. В АТ «Харківобленерго» не уточнили причину, проте в інших регіонах країни пояснили: відключення провели за вказівкою Укренерго превентивно – через загрозу ракетного удару. Зокрема таке пояснення надала Київська МВА. Російська стратегічна авіація підіймалася в повітря, проте пусків ракет не було. У деяких районах Харкова у першій половині дня світла не було по три – чотири години. Обмеження зняли о 13:00.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чи запроваджуватимуть аварійні відключення електроенергії по країні щоразу, коли виникатиме загроза масованого ракетного удару? ".