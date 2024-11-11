Виправданий крок – Міненерго про вимкнення світла при загрозі масованого удару
Чи запроваджуватимуть аварійні відключення електроенергії по країні щоразу, коли виникатиме загроза масованого ракетного удару? На це питання відповідав в етері нацмарафону заступник міністра енергетики Микола Колісник.
Він нагадав, що обмеження були зняті ще в обід.
«Рішення щодо застосування обмежень приймається виключно оператором системи передачі. Це ті повноваження, які застосовує Укренерго для того, щоб збалансувати енергосистему та забезпечити її цілісність… Тимчасові обмеження – це виправданий крок для недопущення загрози для цілісної енергосистеми», — сказав Колісник.
Він також зазначив, що стан енергосистеми наразі стабільний, дефіциту немає.
Нагадаємо, вранці 11 листопада у Харкові вперше за довгий час аварійно відключили електрику. В АТ «Харківобленерго» не уточнили причину, проте в інших регіонах країни пояснили: відключення провели за вказівкою Укренерго превентивно – через загрозу ракетного удару. Зокрема таке пояснення надала Київська МВА. Російська стратегічна авіація підіймалася в повітря, проте пусків ракет не було. У деяких районах Харкова у першій половині дня світла не було по три – чотири години. Обмеження зняли о 13:00.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: відключення, електроенергія, світло, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2024 в 20:14;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чи запроваджуватимуть аварійні відключення електроенергії по країні щоразу, коли виникатиме загроза масованого ракетного удару? ".