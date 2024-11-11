«Помощь» уклонистам: врач МСЭК в Харькове получила подозрение, что она делала
Врача МСЭК правоохранители подозревают в подделке документов мужчин призывного возраста. Она стала 14-й фигуранткой по делу о масштабной схеме избегания от мобилизации, разоблаченной ранее на Харьковщине.
По данным Харьковской областной прокуратуры, врач-терапевт вносила в официальную медицинскую документацию мужчин призывного возраста заведомо недостоверные данные о состоянии их здоровья, которые могли стать основанием для оформления инвалидности.
«При проведении очередной медико-социальной экспертизы один из «заказчиков» вообще находился в другой области страны, когда ему присвоили вторую группу инвалидности. Врач составил относительно «клиента» ряд поддельных официальных документов, среди которых индивидуальная программа медицинской, социальной и профессиональной реабилитации лица с инвалидностью. Каких-либо сведений о наличии уважительных причин отсутствия мужчины, дающих возможность проведения его заочного обследования, в ходе досудебного расследования не установлено», — отметили в прокуратуре.
Напомним, в октябре правоохранители вручили подозрения главе одного из межрайонных МСЭК Харькова и 12 ее возможных сообщникам. По данным облпрокуратуры, они за деньги помогали мужчинам оформить фиктивную инвалидность. Предварительно, избежать мобилизации по этой схеме удалось более 400 мужчинам из разных областей Украины.
Новая подозреваемая – также работница этой МСЭК, добавили правоохранители.
Женщины инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, в подлоге официального документа, а также использовании заведомо подложного документа, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч .3, 4 ст. 358 ККУ).
Сейчас фигурантке избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Если ее вину докажут, женщине грозит до 8 лет тюрьмы, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: МСЭК, прокуратура, СБУ, схема, уклонист, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2024 в 16:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Врача МСЭК правоохранители подозревают в подделке документов мужчин призывного возраста. ".