«Допомога» ухилянтам: лікарка МСЕК у Харкові отримала підозру, що вона робила

Лікарку МСЕК правоохоронці підозрюють у підробці документів чоловіків призовного віку. Вона стала 14-ю фігуранткою у справі про масштабну схему уникнення від мобілізації, яку викрили раніше на Харківщині.

За даними Харківської обласної прокуратури, лікарка-терапевт вносила до офіційної медичної документації чоловіків призовного віку недостовірні дані щодо стану їхнього здоров’я, які могли стати підставою для оформлення інвалідності.

«Під час проведення чергової медико-соціальної експертизи один із «замовників» взагалі знаходився в іншій області країни, коли йому присвоїли другу групу інвалідності. Лікарка склала стосовно «клієнта» низку підроблених офіційних документів, серед яких індивідуальна програма медичної, соціальної та професійної реабілітації особи з інвалідністю. Будь-яких відомостей щодо наявності поважних причин відсутності чоловіка, які б давали можливість проведення його заочного обстеження, в ході досудового розслідування не встановлено», – зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, у жовтні правоохоронці вручили підозри голові однієї з міжрайонних МСЕК Харкова та 12 її можливим спільникам. За даними облпрокуратури, вони за гроші допомагали чоловікам оформити фіктивну інвалідність. Попередньо, уникнути мобілізації за цією схемою вдалося понад 400 чоловікам з різних областей України.

Нова підозрювана – також працівниця цієї МСЕК, додали правоохоронці.

Жінці інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, у підробленні офіційного документа, а також використанні завідомо підробленого документа, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3, 4 ст. 358 ККУ).

Наразі фігурантці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Якщо її провину доведуть, жінці загрожує до 8 років тюрми, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.