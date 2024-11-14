Осторожно, гололед: синоптики предупреждают об опасности в Харькове и области
Фото: Елена Нагорная
В ночь на 15 ноября и утром на дорогах Харькова и области ожидается гололед. Также возможно налипание мокрого снега.
Предупреждение о метеоявлениях I уровня опасности опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.
Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 21:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 15 ноября и утром на дорогах Харькова и области ожидается гололед. Также возможно налипание мокрого снега.".