Осторожно, гололед: синоптики предупреждают об опасности в Харькове и области

В ночь на 15 ноября и утром на дорогах Харькова и области ожидается гололед. Также возможно налипание мокрого снега.

Предупреждение о метеоявлениях I уровня опасности опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.