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Осторожно, гололед: синоптики предупреждают об опасности в Харькове и области

Погода 21:11   14.11.2024
Елена Нагорная
Осторожно, гололед: синоптики предупреждают об опасности в Харькове и области Фото: Елена Нагорная

В ночь на 15 ноября и утром на дорогах Харькова и области ожидается гололед. Также возможно налипание мокрого снега.

Предупреждение о метеоявлениях I уровня опасности опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии.

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.

Читайте также: Ночью еще поснежит: прогноз погоды в Харькове и области на 15 ноября

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2024 в 21:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 15 ноября и утром на дорогах Харькова и области ожидается гололед. Также возможно налипание мокрого снега.".