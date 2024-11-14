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Обережно, ожеледиця: синоптики попереджають про небезпеку в Харкові та області

Погода 21:11   14.11.2024
Олена Нагорна
Обережно, ожеледиця: синоптики попереджають про небезпеку в Харкові та області Фото: Олена Нагорна

У ніч проти 15 листопада та вранці на дорогах Харкова та області очікується ожеледиця. Також можливе налипання мокрого снігу.

Попередження про метеоявища І рівня небезпечності опублікував Регіональний центр із гідрометеорології.

Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.

Читайте також: Вночі ще посніжить: прогноз погоди в Харкові та області на 15 листопада

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 21:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 15 листопада та вранці на дорогах Харкова та області очікується ожеледиця. Також можливе налипання мокрого снігу".