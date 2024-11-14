Обережно, ожеледиця: синоптики попереджають про небезпеку в Харкові та області
Фото: Олена Нагорна
У ніч проти 15 листопада та вранці на дорогах Харкова та області очікується ожеледиця. Також можливе налипання мокрого снігу.
Попередження про метеоявища І рівня небезпечності опублікував Регіональний центр із гідрометеорології.
Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2024 в 21:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 15 листопада та вранці на дорогах Харкова та області очікується ожеледиця. Також можливе налипання мокрого снігу".