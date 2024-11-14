Обережно, ожеледиця: синоптики попереджають про небезпеку в Харкові та області

У ніч проти 15 листопада та вранці на дорогах Харкова та області очікується ожеледиця. Також можливе налипання мокрого снігу.

Попередження про метеоявища І рівня небезпечності опублікував Регіональний центр із гідрометеорології.

Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.