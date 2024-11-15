Где идут бои на Харьковщине: информация Генштаба ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении противник пытается оказывать давление на украинские подразделения в направлении Высокой Яруги, где продолжается бой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
Кроме этого, враг штурмовал в районе Волчанска, там три атаки продолжаются.
На Купянском направлении оккупанты пять раз штурмовали позиции украинских подразделений в районе Колесниковки, Копанок и Надии. Четыре боя до сих пор продолжаются.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, бои, ВСУ, генштаб, зведення, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 16:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении противник пытается оказывать давление на украинские подразделения в направлении Высокой Яруги, где продолжается бой.".