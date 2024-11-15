Где идут бои на Харьковщине: информация Генштаба ВСУ на 16:00

На Харьковском направлении противник пытается оказывать давление на украинские подразделения в направлении Высокой Яруги, где продолжается бой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Кроме этого, враг штурмовал в районе Волчанска, там три атаки продолжаются.

На Купянском направлении оккупанты пять раз штурмовали позиции украинских подразделений в районе Колесниковки, Копанок и Надии. Четыре боя до сих пор продолжаются.