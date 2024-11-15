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Где идут бои на Харьковщине: информация Генштаба ВСУ на 16:00

Общество 16:50   15.11.2024
Виктория Яковенко
Где идут бои на Харьковщине: информация Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении противник пытается оказывать давление на украинские подразделения в направлении Высокой Яруги, где продолжается бой, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Кроме этого, враг штурмовал в районе Волчанска, там три атаки продолжаются.

На Купянском направлении оккупанты пять раз штурмовали позиции украинских подразделений в районе Колесниковки, Копанок и Надии. Четыре боя до сих пор продолжаются.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 16:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении противник пытается оказывать давление на украинские подразделения в направлении Высокой Яруги, где продолжается бой.".