Де йдуть бої на Харківщині: інформація Генштабу ЗСУ на 16:00

На Харківському напрямку супротивник намагається створювати тиск на українські підрозділи в напрямку Високої Яруги, де наразі триває бій, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Крім цього, ворог штурмував у районі Вовчанська, там три атаки тривають.

На Куп’янському напрямку окупанти п’ять разів штурмували позиції українських підрозділів у районі Колісниківки, Копанок та Надії. Чотири бої досі тривають.