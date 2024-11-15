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Де йдуть бої на Харківщині: інформація Генштабу ЗСУ на 16:00

Суспільство 16:50   15.11.2024
Вікторія Яковенко
Де йдуть бої на Харківщині: інформація Генштабу ЗСУ на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку супротивник намагається створювати тиск на українські підрозділи в напрямку Високої Яруги, де наразі триває бій, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Крім цього, ворог штурмував у районі Вовчанська, там три атаки тривають.

На Куп’янському напрямку окупанти п’ять разів штурмували позиції українських підрозділів у районі Колісниківки, Копанок та Надії. Чотири бої досі тривають.

Читайте також: Ворог отримав гідну відсіч у Куп’янську, чи намагався прорватися ще (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2024 в 16:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку супротивник намагається створювати тиск на українські підрозділи в напрямку Високої Яруги, де наразі триває бій.".