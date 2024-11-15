Гололедица и мокрый снег. Какая будет погода 16 ноября в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 16 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью небольшие осадки (снег, мокрый снег). Днем без существенных осадков.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица 💧❄️.

Ветер северо-западный↘️, 5-10 м/с.

Температура воздуха: ночью от 2° мороза❄️ до 3° тепла, днем ​​1 — 6° тепла.

По городу: Ночью небольшие осадки (снег, мокрый снег). Днем без существенных осадков. 🌤

Ветер северо-западный↘️, 5-10 м/с.

Температура воздуха: ночью около 0°, днем ​​3 — 5° тепла.