Гололедица и мокрый снег. Какая будет погода 16 ноября в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 16 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Ночью небольшие осадки (снег, мокрый снег). Днем без существенных осадков.
Ночью и утром на дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ветер северо-западный↘️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью от 2° мороза❄️ до 3° тепла, днем 1 — 6° тепла.
По городу: Ночью небольшие осадки (снег, мокрый снег). Днем без существенных осадков. 🌤
Ветер северо-западный↘️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью около 0°, днем 3 — 5° тепла.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковская область, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 20:09;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 16 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".