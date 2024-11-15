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Гололедица и мокрый снег. Какая будет погода 16 ноября в Харькове и области

Погода 20:09   15.11.2024
Оксана Якушко
Гололедица и мокрый снег. Какая будет погода 16 ноября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 16 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью небольшие осадки (снег, мокрый снег). Днем без существенных осадков.
Ночью и утром на дорогах местами гололедица 💧❄️.
Ветер северо-западный↘️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью от 2° мороза❄️ до 3° тепла, днем ​​1 — 6° тепла.

По городу: Ночью небольшие осадки (снег, мокрый снег). Днем без существенных осадков. 🌤
Ветер северо-западный↘️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью около 0°, днем ​​3 — 5° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 20:09;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 16 ноября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".