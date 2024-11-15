Ожеледиця і мокрий сніг. Якою буде погода 16 листопада у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 16 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Вночі невеликі опади (сніг, мокрий сніг🌨). Вдень без істотних опадів🌤.
Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця💧❄️.
Вітер північно – західний↘️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі від 2° морозу❄️ до 3° тепла, вдень 1 – 6° тепла.
По місту: Вночі невеликі опади (сніг, мокрий сніг🌨). Вдень без істотних опадів.🌤
Вітер північно – західний↘️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі близько 0°, вдень 3 – 5° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2024 в 20:09;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 16 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".