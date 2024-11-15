Live
  • Пт 15.11.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 41.24
  • EUR 43.47

Ожеледиця і мокрий сніг. Якою буде погода 16 листопада у Харкові та області

Погода 20:09   15.11.2024
Оксана Якушко
Ожеледиця і мокрий сніг. Якою буде погода 16 листопада у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 16 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі невеликі опади (сніг, мокрий сніг🌨). Вдень без істотних опадів🌤.

Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця💧❄️.

Вітер північно – західний↘️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 2° морозу❄️ до 3° тепла, вдень 1 – 6° тепла.

По місту: Вночі невеликі опади (сніг, мокрий сніг🌨). Вдень без істотних опадів.🌤

Вітер північно – західний↘️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі близько 0°, вдень 3 – 5° тепла.

Читайте також: Дострокова зима у Харкові: який вигляд мають засніжені зоопарк і сад Шевченка

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Ожеледиця і мокрий сніг. Якою буде погода 16 листопада у Харкові та області
Ожеледиця і мокрий сніг. Якою буде погода 16 листопада у Харкові та області
15.11.2024, 20:09
Вилучили цигарок на 3,2 млн грн: у Дергачах ліквідували незаконний “бізнес”
Вилучили цигарок на 3,2 млн грн: у Дергачах ліквідували незаконний “бізнес”
15.11.2024, 11:48
Безкоштовно полікувати і вставити зуби можуть військові ЗСУ на Харківщині
Безкоштовно полікувати і вставити зуби можуть військові ЗСУ на Харківщині
15.11.2024, 19:44
Рік у розшуку: як ексдиректор лісгоспу Сиса з’являється на судових слуханнях
Рік у розшуку: як ексдиректор лісгоспу Сиса з’являється на судових слуханнях
15.11.2024, 11:24
Нове ім’я колишньому театру Пушкіна: Харківська облрада збереться на сесію
Нове ім’я колишньому театру Пушкіна: Харківська облрада збереться на сесію
14.11.2024, 17:39
Завтра трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова
Завтра трамваї не ходитимуть в одному з районів Харкова
15.11.2024, 18:17

Новини за темою:

20:07
Вночі близько 0 С. Якою буде погода 9 листопада у Харкові та області
20:31
Слабкий туман. Якою буде погода 7 листопада у Харкові та області
20:05
Вночі сніг із дощем. Якою буде погода 6 листопада у Харкові та області
21:22
Вдень дощитиме. Якою буде погода 2 листопада у Харкові та області
20:10
Вночі та вранці туман. Якою буде погода 29 жовтня у Харкові та області

Ви читали новину: «Ожеледиця і мокрий сніг. Якою буде погода 16 листопада у Харкові та області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2024 в 20:09;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 16 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".