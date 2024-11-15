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Радовался ударам по Харькову и ждал оккупантов: будут судить поклонника РФ

Происшествия 09:53   15.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Радовался ударам по Харькову и ждал оккупантов: будут судить поклонника РФ

Суд ждет 37-летнего поклонника «русского мира». По данным следствия, мужчина поддерживал политику РФ и распространял антиукраинские комментарии в соцсетях.

«Житель Харькова, имея антиукраинские взгляды, в Телеграмм-чатах распространял комментарии, где поддерживал действия государства-агрессора. В частности, после очередного обстрела вооруженными силами РФ города мужчина опубликовал пост, где радовался «удару по укронацистам». Также поклонник «русского мира» утверждал, что харьковчане якобы ждут так называемого «освобождения», – объяснили в Харьковской областной прокуратуре.

То, что его комментарии были противоправные, уже доказали на лингвистической экспертизе, добавили правоохранители. На данный момент мужчина находится в СИЗО, если его вину докажут – подозреваемого ждет до пяти лет в тюрьме.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 09:53;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд ждет 37-летнего поклонника «русского мира» – по данным следствия мужчина поддерживал политику РФ и распространял антиукраинские комментарии в соцсетях.".