Радів ударам по Харкову і чекав окупантів: судитимуть шанувальника РФ

Суд чекає на 37-річного шанувальника “російського миру”. За даними слідства, чоловік підтримував політику РФ та поширював антиукраїнські коментарі у соцмережах.

“Мешканець Харкова, маючи антиукраїнські погляди, у Телеграм-чатах поширював коментарі, де підтримував дії держави-агресорки. Зокрема після чергового обстрілу збройними силами рф міста чоловік опублікував пост, де радів «удару по укронацистам». Також шанувальник «руського миру» стверджував, що харків’яни нібито чекають так званого “визволення“, – пояснили у Харківській обласній прокуратурі.

Те, що його коментарі були протиправними, вже довели на лінгвістичній експертизі, додали правоохоронці. Наразі чоловік перебуває у СІЗО, якщо його провину доведуть – підозрюваного чекає до п’яти років у в’язниці.