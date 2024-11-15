Радів ударам по Харкову і чекав окупантів: судитимуть шанувальника РФ
Суд чекає на 37-річного шанувальника “російського миру”. За даними слідства, чоловік підтримував політику РФ та поширював антиукраїнські коментарі у соцмережах.
“Мешканець Харкова, маючи антиукраїнські погляди, у Телеграм-чатах поширював коментарі, де підтримував дії держави-агресорки. Зокрема після чергового обстрілу збройними силами рф міста чоловік опублікував пост, де радів «удару по укронацистам». Також шанувальник «руського миру» стверджував, що харків’яни нібито чекають так званого “визволення“, – пояснили у Харківській обласній прокуратурі.
Те, що його коментарі були протиправними, вже довели на лінгвістичній експертизі, додали правоохоронці. Наразі чоловік перебуває у СІЗО, якщо його провину доведуть – підозрюваного чекає до п’яти років у в’язниці.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: колаборант, предатель, прокуратура, рф;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2024 в 09:53;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд ждет 37-летнего поклонника “русского мира” – по данным следствия мужчина поддерживал политику РФ и распространял антиукраинские комментарии в соцсетях.".