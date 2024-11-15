Вечером из-за обстрела на Харьковщине возник пожар: подробности от ГСЧС
Всего за сутки спасатели выезжали тушить 12 пожаров, уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Одно из возгораний возникло из-за вражеского удара по Богодуховскому району.
«Около 16:00 вражеские войска прибегли к селу Стогнии Богодуховского района. В результате попадания горела хозяйственная постройка на площади 6 м кв. Ликвидирован пожар в 17:00. Пострадавших нет», – написали в ГСЧС.
Также спасатели напомнили о пожаре, который возник накануне утром в Песочине. Там загорелся частный дом на площади 150 м. кв. Погибли пятеро людей – мужчина и четверо детей, еще одного ребенка удалось спасти. Полностью ликвидировали пожар в 12:05, причину возгорания устанавливают.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, обстрелы, пожары;
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2024 в 08:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего за сутки спасатели выезжали тушить 12 пожаров, уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".