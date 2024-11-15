Вечером из-за обстрела на Харьковщине возник пожар: подробности от ГСЧС

Всего за сутки спасатели выезжали тушить 12 пожаров, уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Одно из возгораний возникло из-за вражеского удара по Богодуховскому району.

«Около 16:00 вражеские войска прибегли к селу Стогнии Богодуховского района. В результате попадания горела хозяйственная постройка на площади 6 м кв. Ликвидирован пожар в 17:00. Пострадавших нет», – написали в ГСЧС.

Также спасатели напомнили о пожаре, который возник накануне утром в Песочине. Там загорелся частный дом на площади 150 м. кв. Погибли пятеро людей – мужчина и четверо детей, еще одного ребенка удалось спасти. Полностью ликвидировали пожар в 12:05, причину возгорания устанавливают.