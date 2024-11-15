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Увечері через обстріл на Харківщині виникла пожежа: подробиці від ДСНС

Події 08:29   15.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Увечері через обстріл на Харківщині виникла пожежа: подробиці від ДСНС

Загалом за добу рятувальники виїжджали гасити 12 пожеж, уточнили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.

Одне із загорянь виникло через ворожий удар по Богодухівському району.

Близько 16:00 ворожі війська вдали по селу Стогнії Богодухівського району. Внаслідок влучання горіла господарча споруда на площі 6 м кв. Ліквідовано пожежу о 17:00. Постраждалих немає“, – написали в ДСНС.

Також рятувальники нагадали про пожежу, яка виникла напередодні вранці у Пісочині. Там спалахнув приватний будинок на площі 150 м. кв. Загинули п’ятеро людей – чоловік та четверо дітей, ще одну дитину вдалося врятувати. Повністю ліквідували пожежу о 12.05, причину займання встановлюють.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2024 в 08:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом за добу рятувальники виїжджали гасити 12 пожеж, уточнили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.".