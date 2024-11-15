Увечері через обстріл на Харківщині виникла пожежа: подробиці від ДСНС
Загалом за добу рятувальники виїжджали гасити 12 пожеж, уточнили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.
Одне із загорянь виникло через ворожий удар по Богодухівському району.
“Близько 16:00 ворожі війська вдали по селу Стогнії Богодухівського району. Внаслідок влучання горіла господарча споруда на площі 6 м кв. Ліквідовано пожежу о 17:00. Постраждалих немає“, – написали в ДСНС.
Також рятувальники нагадали про пожежу, яка виникла напередодні вранці у Пісочині. Там спалахнув приватний будинок на площі 150 м. кв. Загинули п’ятеро людей – чоловік та четверо дітей, ще одну дитину вдалося врятувати. Повністю ліквідували пожежу о 12.05, причину займання встановлюють.
Читайте також: Чотири дитини загинули у пожежі під Харковом: із будинку врятували кота
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: возгорания, ГСЧС, обстріли, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Увечері через обстріл на Харківщині виникла пожежа: подробиці від ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2024 в 08:29;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом за добу рятувальники виїжджали гасити 12 пожеж, уточнили у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.".