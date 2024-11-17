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Завтра с 6:00 до 22:00 будут действовать очереди отключений света в Украине

Общество 19:54   17.11.2024
Оксана Якушко
Завтра с 6:00 до 22:00 будут действовать очереди отключений света в Украине Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Завтра, 18 ноября, во всех регионах вынужденно будут отключать электроэнергию, сообщили в Укрэнерго.

«С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно. Причина временного возврата ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки. График отключений по вашему адресу узнавайте на сайте и официальных страницах вашего оператора системы распределения», — объяснили в Укрэнерго.

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Читайте также: Новый график отключения света на Харьковщине опубликовали в “Харьковоблэнерго”

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 ноября 2024 в 19:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 18 ноября, во всех регионах вынужденно будут отключать электроэнергию, сообщили в Укрэнерго.".