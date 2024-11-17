Завтра с 6:00 до 22:00 будут действовать очереди отключений света в Украине

Завтра, 18 ноября, во всех регионах вынужденно будут отключать электроэнергию, сообщили в Укрэнерго.

«С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно. Причина временного возврата ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки. График отключений по вашему адресу узнавайте на сайте и официальных страницах вашего оператора системы распределения», — объяснили в Укрэнерго.