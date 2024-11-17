Завтра с 6:00 до 22:00 будут действовать очереди отключений света в Украине
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Завтра, 18 ноября, во всех регионах вынужденно будут отключать электроэнергию, сообщили в Укрэнерго.
«С 6:00 до 22:00 будут действовать две очереди отключений одновременно. Причина временного возврата ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки. График отключений по вашему адресу узнавайте на сайте и официальных страницах вашего оператора системы распределения», — объяснили в Укрэнерго.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: отключение света, отключение электричества, світло, свет, Укрэнергия, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2024 в 19:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 18 ноября, во всех регионах вынужденно будут отключать электроэнергию, сообщили в Укрэнерго.".