Завтра з 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень світла в Україні
Фото: АТ “Харківобленерго”
Завтра, 18 листопада, в усіх регіонах вимушено відключатимуть електроенергію, повідомили в Укренерго.
«З 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно. Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки. Графік відключень за вашою адресою дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу», – пояснили в Укренерго.
Читайте також: Новий графік відключення світла на Харківщині опублікували в “Харківобленерго”
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: електроенергія, отключение света, отключение электричества, світло, Укрэнергия;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Завтра з 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень світла в Україні»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2024 в 19:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 18 листопада, в усіх регіонах вимушено відключатимуть електроенергію, повідомили в Укренерго.".