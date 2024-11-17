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Завтра з 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень світла в Україні

Суспільство 19:54   17.11.2024
Оксана Якушко
Завтра з 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень світла в Україні Фото: АТ “Харківобленерго”

Завтра, 18 листопада, в усіх регіонах вимушено відключатимуть електроенергію, повідомили в Укренерго.

«З 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно. Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки. Графік відключень за вашою адресою дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу», – пояснили в Укренерго.

Читайте також: Новий графік відключення світла на Харківщині опублікували в “Харківобленерго”

Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Завтра з 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень світла в Україні»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2024 в 19:54;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 18 листопада, в усіх регіонах вимушено відключатимуть електроенергію, повідомили в Укренерго.".