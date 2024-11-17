Завтра з 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень світла в Україні

Завтра, 18 листопада, в усіх регіонах вимушено відключатимуть електроенергію, повідомили в Укренерго.

«З 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно. Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки. Графік відключень за вашою адресою дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу», – пояснили в Укренерго.