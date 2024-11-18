Мешал звук электропилы: бездомный ударил ножом мужчину на Салтовке – полиция
55-летний мужчина в Харькове получил подозрение. Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигурант ударил ножом 59-летнего горожанина.
В Салтовском районе во время проведения ремонтных работ у харьковчанина возник бытовой конфликт с бездомным, ночевавшим в одной из квартир аварийного дома, выяснили правоохранители.
«Злоумышленник несколько раз отключал электроудлинитель, потому что ему мешал звук от электропилы. После короткого спора бездомный нанес мужчине удар ножом в шею. Пострадавшего доставили в медучреждение», — добавили в полиции.
Правоохранители задержали предполагаемого нападающего. Им оказался ранее неоднократно осужденный 55-летний мужчина.
Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ. Если вину фигуранта докажут, мужчине грозит от семи до 15 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 15:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "55-летний мужчина в Харькове получил подозрение. Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигурант ударил ножом 59-летнего горожанина.".