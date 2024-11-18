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Заважав звук електропилки: безхатько вдарив ножем чоловіка на Салтівці – НПУ

Суспільство 15:37   18.11.2024
Вікторія Яковенко
Заважав звук електропилки: безхатько вдарив ножем чоловіка на Салтівці – НПУ Фото: ГУНП в Харківській області

55-річний чоловік у Харкові отримав підозру. Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, фігурант вдарив ножем 59-річного містянина.

У Салтівському районі під час проведення ремонтних робіт у харків’янина виник побутовий конфлікт з безхатьком, який ночував в одній з квартир аварійного будинку, з’ясували правоохоронці.

«Зловмисник декілька разів відключав електроподовжувач, тому що йому заважав звук від електропилки. Після короткої суперечки безхатько наніс чоловіку удар ножем у шию. Потерпілого доставили до медзакладу», – додали у поліції.

Правоохоронці затримали ймовірного нападника. Ним виявився раніше неодноразово засуджений 55-річний чоловік.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ. Якщо провину фігуранта доведуть, чоловіку загрожує від семи до 15 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 15:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "55-річний чоловік у Харкові отримав підозру. Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, фігурант вдарив ножем 59-річного містянина.".