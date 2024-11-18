Заважав звук електропилки: безхатько вдарив ножем чоловіка на Салтівці – НПУ
55-річний чоловік у Харкові отримав підозру. Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, фігурант вдарив ножем 59-річного містянина.
У Салтівському районі під час проведення ремонтних робіт у харків’янина виник побутовий конфлікт з безхатьком, який ночував в одній з квартир аварійного будинку, з’ясували правоохоронці.
«Зловмисник декілька разів відключав електроподовжувач, тому що йому заважав звук від електропилки. Після короткої суперечки безхатько наніс чоловіку удар ножем у шию. Потерпілого доставили до медзакладу», – додали у поліції.
Правоохоронці затримали ймовірного нападника. Ним виявився раніше неодноразово засуджений 55-річний чоловік.
Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) ККУ. Якщо провину фігуранта доведуть, чоловіку загрожує від семи до 15 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 15:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "55-річний чоловік у Харкові отримав підозру. Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, фігурант вдарив ножем 59-річного містянина.".