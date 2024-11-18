Продвижение россиян около Купянска и захват Колесниковки – подробности от ISW
О ситуации на Харьковском и Купянском направлении, продвижении и успехах россиян рассказали в сводке за 18 ноября в Институте изучения войны (ISW).
В частности, аналитики подтвердили успех РФ во время наступления на Купянщине. Известно, что враг оккупировал часть территорий на юге от Купянска.
«Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что части российской 2-й мотострелковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия Московского военного округа) захватили Колесниковку (южнее Купянска) и занимают территорию примерно 3-3,5 километров вдоль восточного берега реки Оскол», – написали в ISW.
Также в Институте изучения войны добавили, что ВС РФ продолжают атаковать в районе Колесниковки, Кругляковки и Загрызового. А вот на севере области штурмы оккупантов оказались безуспешными, линия фронта остается без изменений.
Напомним, накануне военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец заявил, что, скоре всего, россияне оккупанты заняли Колесниковку и расширили свою зону контроля в районе Оскола.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, Купянщина, наступ, наступление, окупація;
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- • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 07:22;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлении, продвижении и успехах россиян рассказали в сводке за 18 ноября в Институте изучения войны (ISW).".