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Продвижение россиян около Купянска и захват Колесниковки – подробности от ISW

Происшествия 07:22   18.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Продвижение россиян около Купянска и захват Колесниковки – подробности от ISW

О ситуации на Харьковском и Купянском направлении, продвижении и успехах россиян рассказали в сводке за 18 ноября в Институте изучения войны (ISW).

В частности, аналитики подтвердили успех РФ во время наступления на Купянщине. Известно, что враг оккупировал часть территорий на юге от Купянска.

«Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что части российской 2-й мотострелковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия Московского военного округа) захватили Колесниковку (южнее Купянска) и занимают территорию примерно 3-3,5 километров вдоль восточного берега реки Оскол», – написали в ISW.

Также в Институте изучения войны добавили, что ВС РФ продолжают атаковать в районе Колесниковки, Кругляковки и Загрызового. А вот на севере области штурмы оккупантов оказались безуспешными, линия фронта остается без изменений.

Напомним, накануне военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец заявил, что, скоре всего, россияне оккупанты заняли Колесниковку и расширили свою зону контроля в районе Оскола.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 07:22;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлении, продвижении и успехах россиян рассказали в сводке за 18 ноября в Институте изучения войны (ISW).".