Россияне заняли Колесниковку и готовятся к захвату Купянска-Узлового – Машовец

На Купянском направлении россияне продолжают расширять по фронту свой выход на реку Оскол в районе села Кругляковка, сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«Передовые подразделения 2-й «таманской» мотострелковой дивизии, очевидно, заняли село Колесниковка и теперь ширина участка левого берега Оскола, контролируемого противником в районе Сеньково, составляет примерно 3.3 – 3.5 км», — отметил Машовец.

По наблюдению военного обозревателя, командование 2-й мотострелковой дивизии россиян постоянно перемещает на этот отрезок подкрепление через село Песчаное и, скорее всего, готовится к очередному этапу наступления. На этот раз россияне готовятся к ликвидации всей северной части плацдарма ВСУ на реке Оскол, в районе Купянска-Узлового.

«Скорее всего, спустя какое-то время, с этой целью также активизируются подразделения 47-й танковой дивизии россиян по направлению на Ковшаровку и Песчаное. А также, по всей вероятности, активизируется комплект войск 6-й общевойсковой армии по направлениям Ольшана – Петропавловка и Первомайское – Песчаное», — спрогнозировал Машовец.