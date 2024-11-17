Россияне заняли Колесниковку и готовятся к захвату Купянска-Узлового – Машовец
На Купянском направлении россияне продолжают расширять по фронту свой выход на реку Оскол в районе села Кругляковка, сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.
«Передовые подразделения 2-й «таманской» мотострелковой дивизии, очевидно, заняли село Колесниковка и теперь ширина участка левого берега Оскола, контролируемого противником в районе Сеньково, составляет примерно 3.3 – 3.5 км», — отметил Машовец.
По наблюдению военного обозревателя, командование 2-й мотострелковой дивизии россиян постоянно перемещает на этот отрезок подкрепление через село Песчаное и, скорее всего, готовится к очередному этапу наступления. На этот раз россияне готовятся к ликвидации всей северной части плацдарма ВСУ на реке Оскол, в районе Купянска-Узлового.
«Скорее всего, спустя какое-то время, с этой целью также активизируются подразделения 47-й танковой дивизии россиян по направлению на Ковшаровку и Песчаное. А также, по всей вероятности, активизируется комплект войск 6-й общевойсковой армии по направлениям Ольшана – Петропавловка и Первомайское – Песчаное», — спрогнозировал Машовец.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: группа «Информационное сопротивление», Константин Машовец, купянск, Купянск-Узловой, купянское направление, россияне, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2024 в 11:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне продолжают расширять по фронту свой выход на реку Оскол в районе села Кругляковка, сообщил военный обозреватель Константин Машовец.".