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Росіяни зайняли Колесниківку й хочуть захопити Куп’янськ-Вузловий – Машовець

Події 11:30   17.11.2024
Оксана Якушко
Росіяни зайняли Колесниківку й хочуть захопити Куп’янськ-Вузловий – Машовець

На Куп’янському напрямку росіяни продовжують розширювати по фронту свій вихід на річку Оскіл біля села Кругляківка, повідомив військовий оглядач групи «Інформаційний супротив» Костянтин Машовець.

“Передові підрозділи 2-ї “таманської” мотострілецької дивізії, очевидно, зайняли село Колесниківка і тепер ширина ділянки лівого берега ріки Оскіл, контрольованого противником у районі Сеньково, становить приблизно 3.3 – 3.5 км”, – зазначив Машовець.

За спостереженнями військового оглядача, командування 2-ї мотострілецької дивізії росіян постійно переміщує на цей відрізок підкріплення через село Піщане і, швидше за все, готується до чергового етапу наступу. Цього разу росіяни готуються до ліквідації всієї північної частини плацдарму ЗСУ на річці Оскіл, що біля Куп’янська-Вузлового.

«Швидше за все, згодом, з цією метою також активізуються підрозділи 47-ї танкової дивізії росіян у напрямку на Ківшарівку та Піщане. А також, ймовірно, активізується комплект військ 6-ї загальновійськової армії за напрямками Ольшана – Петропавлівка та Первомайське – Піщане», – спрогнозував Машовець.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2024 в 11:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни продовжують розширювати по фронту свій вихід на річку Оскіл біля села Кругляківка, повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець.".