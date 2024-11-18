Просування росіян біля Куп’янська й захоплення Колісниківки: подробиці від ISW

Про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямку, просування та успіхи росіян розповіли у зведенні за 18 листопада в Інституті вивчення війни (ISW).

Зокрема, аналітики підтвердили успіх РФ під час наступу на Куп’янщині. Відомо, що ворог окупував частину територій на півдні від Куп’янська.

“Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що частини російської 2-ї мотострілецької дивізії (1-а гвардійська танкова армія Московського військового округу) захопили Колісниківку (на південь від Куп’янська) і займають територію приблизно 3-3,5 кілометра уздовж східного берега річки Оскіл”, – написали в ISW.

Також в Інституті вивчення війни додали, що ЗС РФ продовжують атакувати в районі Колісниківки, Кругляківки та Загризового. А ось на півночі області штурми окупантів виявилися марними, лінія фронту залишається без змін.

Нагадаємо, напередодні військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець заявив, що, найімовірніше, росіяни окупанти зайняли Колісниківку та розширили свою зону контролю в районі Осколу.