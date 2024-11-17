Загибла та поранений – росіяни обстріляли село біля Куп’янська на Харківщині
Фото: ukrinform.ua
17 листопада близько 5.00 росіяни вдарили по селу Глушківка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Загинула 61-річна жінка. 84-річний чоловік поранений. Пошкоджені приватні будинки.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Купянский район, обстріл, погибшая, поранений, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2024 в 18:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 листопада близько 5.00 росіяни вдарили по селу Глушківка Куп’янського району, повідомила Харківська обласна прокуратура.".