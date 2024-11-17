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Погибшая и раненый — россияне обстреляли село у Купянска на Харьковщине

Происшествия 18:51   17.11.2024
Оксана Якушко
Погибшая и раненый — россияне обстреляли село у Купянска на Харьковщине Фото: ukrinform.ua

17 ноября около 5:00 россияне ударили по селу Глушковка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Погибла 61-летняя женщина. 84-летний мужчина ранен. Повреждены частные дома.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 ноября 2024 в 18:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 ноября около 5:00 россияне ударили по селу Глушковка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".