Погибшая и раненый — россияне обстреляли село у Купянска на Харьковщине
Фото: ukrinform.ua
17 ноября около 5:00 россияне ударили по селу Глушковка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Погибла 61-летняя женщина. 84-летний мужчина ранен. Повреждены частные дома.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Купянский район, обстрел, погибшая, поранений, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 17 ноября 2024 в 18:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 ноября около 5:00 россияне ударили по селу Глушковка Купянского района, сообщила Харьковская областная прокуратура.".