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Более 32 тысяч выездов совершили спасатели Харьковщины за 1000 дней войны

Происшествия 11:53   19.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Более 32 тысяч выездов совершили спасатели Харьковщины за 1000 дней войны

О работе спасателей Харьковщины за 1000 дней полномасштабного вторжения РФ в Украину рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

За это время сотрудники ГСЧС совершили 32 тысячи 600 выездов, по большей части – на ликвидацию последствий вражеских обстрелов.

«За время войны на территории нашей области саперы сводного отряда ГСЧС уничтожили более 106 тысяч вражеских взрывоопасных предметов», – добавили в ГСЧС.

Из-под завалов пожарные спасли более 1000 людей. Однако иногда – делали это ценой собственной жизни. По данным ГСЧС, во время работы на местах «прилетов» погибли восемь людей, 57 – получили ранения. Еще восемь саперов погибли, пытаясь разминировать нашу область, 42 сотрудника травмированы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 11:53;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О работе спасателей Харьковщины за 1000 дней полномасштабного вторжения РФ в Украину рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.".