Понад 32 тисячі виїздів здійснили рятувальники Харківщини за 1000 днів війни
Про роботу рятувальників Харківщини за 1000 днів повномасштабного вторгнення РФ до України розповіли у пресслужбі ГУ ДСНС у Харківській області.
За цей час співробітники ДСНС здійснили 32 тисячі 600 виїздів, здебільшого – на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів.
“За час війни на території нашої області сапери зведеного загону ДСНС знищили понад 106 тисяч ворожих вибухонебезпечних предметів”, – додали у ДСНС.
З-під завалів пожежники врятували понад 1000 людей. Однак іноді – робили це ціною власного життя. За даними ДСНС, під час роботи на місцях “прильотів” загинули вісім людей, 57 отримали поранення. Ще вісім саперів загинули, намагаючись розмінувати нашу область, 42 співробітники травмовані.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 11:53;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про роботу рятувальників Харківщини за 1000 днів повномасштабного вторгнення РФ до України розповіли у пресслужбі ГУ ДСНС у Харківській області.".