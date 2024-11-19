За 1000 днів війни у ​​Харкові знищили 1500 дерев, врятували 7% декору

У СКП “Харківзеленбуд” підбили підсумки щодо втрат за 1000 днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Комунальники нагадали, що за цей час у Харкові під удари потрапляли парки, сквери та інші місця відпочинку,

“Знищено понад 1500 дерев, постраждали парки, сквери, бульвар Юр’єва. Ракети ворога розбили ділянку з вирощування квітів та приміщення, де зберігалися новорічні декорації. Від казкової атмосфери свят вдалося врятувати лише 7% прикрас”, – уточнили у СКП.

Також комунальники нагадали і про своїх колег, які загинули на фронті, захищаючи країну.

“Цей біль змушує нас триматися і працювати. Щоразу після обстрілів ми прибираємо, висаджуємо, вдихаємо життя у наше місто. Харків живе. Харків квітне“, – додали у “Харківзеленбуді”.