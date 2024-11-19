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За 1000 дней войны в Харькове погубили 1500 деревьев, спасли 7% зимнего декора

Общество 10:35   19.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
За 1000 дней войны в Харькове погубили 1500 деревьев, спасли 7% зимнего декора 1445382615

В СКП «Харьковзеленстрой» подвели итоги, касающиеся потерь за 1000 дней полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Коммунальщики напомнили, что за это время в Харькове под удары попадали парки, скверы и другие места отдыха,

«Уничтожены более 1500 деревьев, пострадали парки, скверы, бульвар Юрьева. Ракеты врага разбили участок по выращиванию цветов и помещения, где хранились новогодние декорации. От сказочной атмосферы праздников удалось спасти всего 7% украшений», – уточнили в СКП.

Также коммунальщики напомнили и о своих коллегах, которые погибли на фронте, защищая страну.

«Эта боль заставляет нас держаться и работать. Каждый раз после обстрелов мы убираем, высаживаем, вдыхаем жизнь в наш город. Харьков живет. Харьков цветет», – добавили в «Харьковзеленстрое».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 10:35;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковзеленстрой» подвели итоги, касающиеся потерь за 1000 дней полномасштабного вторжения РФ в Украину.".