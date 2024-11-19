За 1000 дней войны в Харькове погубили 1500 деревьев, спасли 7% зимнего декора
В СКП «Харьковзеленстрой» подвели итоги, касающиеся потерь за 1000 дней полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Коммунальщики напомнили, что за это время в Харькове под удары попадали парки, скверы и другие места отдыха,
«Уничтожены более 1500 деревьев, пострадали парки, скверы, бульвар Юрьева. Ракеты врага разбили участок по выращиванию цветов и помещения, где хранились новогодние декорации. От сказочной атмосферы праздников удалось спасти всего 7% украшений», – уточнили в СКП.
Также коммунальщики напомнили и о своих коллегах, которые погибли на фронте, защищая страну.
«Эта боль заставляет нас держаться и работать. Каждый раз после обстрелов мы убираем, высаживаем, вдыхаем жизнь в наш город. Харьков живет. Харьков цветет», – добавили в «Харьковзеленстрое».
Читайте также: 1000 дней войны: Терехов вспомнил начало российского вторжения
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: деревья, коммунальщики, КП "Харьковзеленстрой", озеленители;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «За 1000 дней войны в Харькове погубили 1500 деревьев, спасли 7% зимнего декора»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 ноября 2024 в 10:35;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковзеленстрой» подвели итоги, касающиеся потерь за 1000 дней полномасштабного вторжения РФ в Украину.".