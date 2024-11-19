1000 дней войны: Терехов вспомнил начало российского вторжения

О том, как Харьков встретил первый день полномасштабного вторжения РФ и, как город изменился за тысячу дней войны, – рассказал мэр Игорь Терехов.

Городской голова признался, что в утро, когда весь город проснулся от взрывов, – эмоции были смешанные. И вначале испытал страх и растерянность.

«Но вместе с ними было и четкое осознание: это наш дом, и мы не уйдем. Мы останемся. Мы — это и есть Харьков. И мы не позволим его разрушить. Тысячу дней спустя мы оглядываемся назад не со страхом, а с гордостью. Харьков не просто выстоял – он стал символом несокрушимости всей Украины, всего украинского народа!», – добавил Терехов.

По его мнению, Харьков выстоял, в том числе, благодаря людям, которые остались на местах и продолжили выполнять свои обязанности – спасателям, медикам, предпринимателям, коммунальщикам, волонтерам.

«И, конечно, нашим воинам. Тем, кто ежедневно и каждую ночь стоит между нами и смертью. Вооруженным силам Украины, добровольцам, территориальной обороне. Их подвиг является основой всего – и нашего настоящего, и нашего будущего», – добавил мэр.

Он также констатировал, что за 1000 дней войны Харьков и его жители изменились до неузнаваемости. И, если до начала войны горожане ценили город за уютную атмосферу, парки и комфорт, то теперь не первом месте – гордость за то, что Харьков выстоял и не покорился.