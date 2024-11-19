1000 днів війни: Терехов згадав початок російського вторгнення

Про те, як Харків зустрів перший день повномасштабного вторгнення РФ і, як місто змінилося за тисячу днів війни, – розповів мер Ігор Терехов.

Міський голова зізнався, що вранці, коли все місто прокинулося від вибухів, емоції були змішані. І спочатку відчув страх і розгубленість.

“Але разом з ними було й чітке усвідомлення: це наш дім, і ми не втечемо. Ми залишимося. Ми — це і є Харків. І ми не дозволимо його зруйнувати. Тисячу днів потому ми озираємося назад не зі страхом, а з гордістю. Харків не просто вистояв — він став символом незламності всієї України, всього українського народу!“, – додав Терехов.

На його думку, Харків вистояв, у тому числі, завдяки людям, які залишилися на місцях та продовжили виконувати свої обов’язки – рятувальникам, медикам, підприємцям, комунальникам, волонтерам.

“І, безумовно, нашим воїнам. Тим, хто щодня і щоночі стоїть між нами і смертю. Збройним Силам України, добровольцям, територіальній обороні. Їхній подвиг є основою всього — і нашого сьогодення, і нашого майбутнього“, – додав мер.

Він також констатував, що за 1000 днів війни Харків та його мешканці змінилися до невпізнанності. І, якщо до початку війни городяни цінували місто за затишну атмосферу, парки та комфорт, то тепер не на першому місці – гордість за те, що Харків вистояв і не підкорився.