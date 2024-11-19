1000 днів війни: Терехов згадав початок російського вторгнення
Про те, як Харків зустрів перший день повномасштабного вторгнення РФ і, як місто змінилося за тисячу днів війни, – розповів мер Ігор Терехов.
Міський голова зізнався, що вранці, коли все місто прокинулося від вибухів, емоції були змішані. І спочатку відчув страх і розгубленість.
“Але разом з ними було й чітке усвідомлення: це наш дім, і ми не втечемо. Ми залишимося. Ми — це і є Харків. І ми не дозволимо його зруйнувати. Тисячу днів потому ми озираємося назад не зі страхом, а з гордістю. Харків не просто вистояв — він став символом незламності всієї України, всього українського народу!“, – додав Терехов.
На його думку, Харків вистояв, у тому числі, завдяки людям, які залишилися на місцях та продовжили виконувати свої обов’язки – рятувальникам, медикам, підприємцям, комунальникам, волонтерам.
“І, безумовно, нашим воїнам. Тим, хто щодня і щоночі стоїть між нами і смертю. Збройним Силам України, добровольцям, територіальній обороні. Їхній подвиг є основою всього — і нашого сьогодення, і нашого майбутнього“, – додав мер.
Він також констатував, що за 1000 днів війни Харків та його мешканці змінилися до невпізнанності. І, якщо до початку війни городяни цінували місто за затишну атмосферу, парки та комфорт, то тепер не на першому місці – гордість за те, що Харків вистояв і не підкорився.
Читайте також: 1000 днів війни: як змінився Харків із лютого-березня 2022 року (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: війна, обстріли, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «1000 днів війни: Терехов згадав початок російського вторгнення»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2024 в 09:31;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, як Харків зустрів перший день повномасштабного вторгнення РФ і, як місто змінилося за тисячу днів війни, – розповів мер Ігор Терехов. ".