Нарушал правила воинского учета до начала войны – о наказаниях сообщили в ТЦК
О том, как назначают наказания для тех, кто нарушал правила воинского учета до начала полномасштабного вторжения РФ, рассказали в Харьковском ОТЦК.
Начальник юридической службы харьковского областного ТЦК и СП Владимир Новиков в эфире нацмарафона уточнил, что каждым конкретным случаем будут заниматься юристы.
«Нужно разобраться в нюансах, предусмотренных законодательством, то есть сроки привлечения к административной ответственности, порядок привлечения. Это уже нюансы, в которых будут разбираться юристы в районных ТЦК», – объяснил Новиков.
Он также отметил, что благодаря введенным наказаниям для уклонистов – военнообязанные стали ответственнее относиться к призыву.
«Военнообязанные в большей степени начинают понимать, что лучше принять меры, лучше выполнить свой военный долг, обновить данные, прийти по вызову ТЦК – обновить или уточнить свои данные, пройти медицинское освидетельствование, чем потом будут действующие средства принуждения. Это и доставка нарушителей в ТЦК представителями Нацполиции и привлечение к административной ответственности и в случаях, предусмотренных законом, – привлечение к уголовной ответственности», – добавил Новиков.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: мобилизация, призыв, тцк;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 10:46;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, какие наказания предусмотрены для тех, кто нарушал правила воинского учета до начала полномасштабного вторжения РФ, рассказали в Харьковском ОТЦК.".