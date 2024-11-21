Нарушал правила воинского учета до начала войны – о наказаниях сообщили в ТЦК

О том, как назначают наказания для тех, кто нарушал правила воинского учета до начала полномасштабного вторжения РФ, рассказали в Харьковском ОТЦК.

Начальник юридической службы харьковского областного ТЦК и СП Владимир Новиков в эфире нацмарафона уточнил, что каждым конкретным случаем будут заниматься юристы.

«Нужно разобраться в нюансах, предусмотренных законодательством, то есть сроки привлечения к административной ответственности, порядок привлечения. Это уже нюансы, в которых будут разбираться юристы в районных ТЦК», – объяснил Новиков.

Он также отметил, что благодаря введенным наказаниям для уклонистов – военнообязанные стали ответственнее относиться к призыву.

«Военнообязанные в большей степени начинают понимать, что лучше принять меры, лучше выполнить свой военный долг, обновить данные, прийти по вызову ТЦК – обновить или уточнить свои данные, пройти медицинское освидетельствование, чем потом будут действующие средства принуждения. Это и доставка нарушителей в ТЦК представителями Нацполиции и привлечение к административной ответственности и в случаях, предусмотренных законом, – привлечение к уголовной ответственности», – добавил Новиков.