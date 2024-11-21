Порушував правила військового обліку до початку війни – ТЦК про наслідки
Про те, як призначають покарання тим, хто порушував правила військового обліку до початку повномасштабного вторгнення РФ, розповіли у Харківському ОТЦК.
Начальник юридичної служби харківського обласного ТЦК та СП Володимир Новіков в етері нацмарафону уточнив, що кожним конкретним випадком займатимуться юристи.
“Потрібно розібратися в нюансах, передбачених законодавством, тобто терміни притягнення до адміністративної відповідальності, порядок притягнення. Це вже нюанси, в яких будуть розбиратися юристи у районних ТЦК”, – пояснив Новіков.
Він також зазначив, що завдяки запровадженим покаранням для ухилянтів – військовозобов’язані стали відповідальнішим ставитися до призову та мобілізації.
“Військовозобовʼязані більшою мірою починають розуміти, що краще вжити заходів, краще виконати свій військовий обов’язок, оновити дані, прийти за викликом ТЦК – оновити чи уточнити свої дані, пройти медичний огляд, ніж потім будуть засоби примусу, які зараз діють. Це і доставка порушників до ТЦК представниками Нацполіції і притягнення до адміністративної відповідальності та у випадках, передбачених законом, – притягнення до кримінальної відповідальності“, – додав Новіков.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: мобілізація, призыв, тцк;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 10:46;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, як призначають покарання тим, хто порушував правила військового обліку до початку повномасштабного вторгнення РФ, розповіли у Харківському ОТЦК.".