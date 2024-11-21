Угарным газом отравились три человека на Харьковщине
Фото: ukrinform.ua
Двоих мужчин и женщину госпитализировали после отравления угарным газом, сообщили в ГСЧС Харьковской области.
Инцидент произошел сегодня в поселке Андреевка Донецкой громады Изюмского района Харьковской области.
В результате неисправности вентиляционной системы отопления в квартире двухэтажного жилого дома пострадали 61-летняя женщина, 52-летний и 51-летний мужчины.
Бригада экстренной медицинской помощи госпитализировала их.
Читайте также: «Это пощечина Синегубову». На Харьковщине – деколонизационный скандал
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, пострадали, угарный газ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Угарным газом отравились три человека на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 19:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двоих мужчин и женщину госпитализировали после отравления угарным газом, сообщили в ГСЧС Харьковской области.".