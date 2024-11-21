Live
  • Чт 21.11.2024
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.25
  • EUR 43.56

Угарным газом отравились три человека на Харьковщине

Происшествия 19:00   21.11.2024
Оксана Якушко
Угарным газом отравились три человека на Харьковщине Фото: ukrinform.ua

Двоих мужчин и женщину госпитализировали после отравления угарным газом, сообщили в ГСЧС Харьковской области.

Инцидент произошел сегодня в поселке Андреевка Донецкой громады Изюмского района Харьковской области.

В результате неисправности вентиляционной системы отопления в квартире двухэтажного жилого дома пострадали 61-летняя женщина, 52-летний и 51-летний мужчины.

Бригада экстренной медицинской помощи госпитализировала их.

Читайте также: «Это пощечина Синегубову». На Харьковщине – деколонизационный скандал

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Это пощечина Синегубову». На Харьковщине – деколонизационный скандал
«Это пощечина Синегубову». На Харьковщине – деколонизационный скандал
21.11.2024, 18:15
«Чтобы ТЦК ничего с ним не сделал»: харьковчанам разъяснили путь в воины
«Чтобы ТЦК ничего с ним не сделал»: харьковчанам разъяснили путь в воины
21.11.2024, 08:30
Ураган в Харькове: большая ветка дерева перегородила проезжую часть (фото)
Ураган в Харькове: большая ветка дерева перегородила проезжую часть (фото)
21.11.2024, 14:39
Новости Харькова – главное 21.11: смертельный пожар, что с отоплением, ураган
Новости Харькова – главное 21.11: смертельный пожар, что с отоплением, ураган
21.11.2024, 16:55
«Цель их – продвинуться дальше в сторону Харькова»: ВСУ о ситуации в области
«Цель их – продвинуться дальше в сторону Харькова»: ВСУ о ситуации в области
21.11.2024, 09:35
Угарным газом отравились три человека на Харьковщине
Угарным газом отравились три человека на Харьковщине
21.11.2024, 19:00

Новости по теме:

18:59
Аварийно-спасательные работы на месте прилета в Харькове закончились (фото)
19:27
54-летний тракторист подорвался в поле в Харьковской области
08:10
Мужчина погиб в огне в Богодуховском районе, горел дом – данные от ГСЧС
08:12
Пожары на Харьковщине: горел лес, дом и гаражи
08:05
ГСЧС: 19 пожаров на Харьковщине было в экосистемах, 5 – из-за обстрелов

Вы читали новость: «Угарным газом отравились три человека на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2024 в 19:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двоих мужчин и женщину госпитализировали после отравления угарным газом, сообщили в ГСЧС Харьковской области.".