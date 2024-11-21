Угарным газом отравились три человека на Харьковщине

Двоих мужчин и женщину госпитализировали после отравления угарным газом, сообщили в ГСЧС Харьковской области.

Инцидент произошел сегодня в поселке Андреевка Донецкой громады Изюмского района Харьковской области.

В результате неисправности вентиляционной системы отопления в квартире двухэтажного жилого дома пострадали 61-летняя женщина, 52-летний и 51-летний мужчины.

Бригада экстренной медицинской помощи госпитализировала их.