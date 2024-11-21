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Чадним газом отруїлися троє людей на Харківщині

Події 19:00   21.11.2024
Оксана Якушко
Чадним газом отруїлися троє людей на Харківщині Фото: ukrinform.ua

Двох чоловіків та жінку ушпиталили після отруєння чадним газом, повідомили у ДСНС Харківської області.

Інцидент стався сьогодні у селищі Андріївка Донецької громади Ізюмського району Харківської області.

Внаслідок несправності вентиляційної системи опалення у квартирі двоповерхового житлового будинку постраждали 61-річна жінка та 52-річний та 51-річний чоловіки.

Бригада екстреної медичної допомоги відвезли до лікарні.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 19:00;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох чоловіків та жінку ушпиталили після отруєння чадним газом, повідомили у ДСНС Харківської області.".