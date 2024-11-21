Чадним газом отруїлися троє людей на Харківщині

Двох чоловіків та жінку ушпиталили після отруєння чадним газом, повідомили у ДСНС Харківської області.

Інцидент стався сьогодні у селищі Андріївка Донецької громади Ізюмського району Харківської області.

Внаслідок несправності вентиляційної системи опалення у квартирі двоповерхового житлового будинку постраждали 61-річна жінка та 52-річний та 51-річний чоловіки.

Бригада екстреної медичної допомоги відвезли до лікарні.