Чадним газом отруїлися троє людей на Харківщині
Фото: ukrinform.ua
Двох чоловіків та жінку ушпиталили після отруєння чадним газом, повідомили у ДСНС Харківської області.
Інцидент стався сьогодні у селищі Андріївка Донецької громади Ізюмського району Харківської області.
Внаслідок несправності вентиляційної системи опалення у квартирі двоповерхового житлового будинку постраждали 61-річна жінка та 52-річний та 51-річний чоловіки.
Бригада екстреної медичної допомоги відвезли до лікарні.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2024 в 19:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох чоловіків та жінку ушпиталили після отруєння чадним газом, повідомили у ДСНС Харківської області.".