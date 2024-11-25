18 штурмов на Харьковском и Купянском направлениях, удары из авиации – Генштаб

На Харьковском направлении противник пять раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Кудеевки и Казачьей Лопани. Еще три боя продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Также враг нанес авиаудар КАБом по Питомнику.

На Купянском направлении с начала суток оккупанты 13 раз проводили наступательные действия возле Новомлынска, Колесниковки, Загрызового, Кругляковки и Зеленого Гая. Один бой продолжается.

Противник активно применяет авиацию, отметили в Генштабе. ВС РФ сбросили авиабомбы в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Купянск, Кругляковка и Богуславка.