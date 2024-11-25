18 штурмов на Харьковском и Купянском направлениях, удары из авиации – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении противник пять раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Кудеевки и Казачьей Лопани. Еще три боя продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
Также враг нанес авиаудар КАБом по Питомнику.
На Купянском направлении с начала суток оккупанты 13 раз проводили наступательные действия возле Новомлынска, Колесниковки, Загрызового, Кругляковки и Зеленого Гая. Один бой продолжается.
Противник активно применяет авиацию, отметили в Генштабе. ВС РФ сбросили авиабомбы в районах населенных пунктов Великий Бурлук, Купянск, Кругляковка и Богуславка.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, купянское напавление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 16:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении противник пять раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Кудеевки и Казачьей Лопани. Еще три боя продолжаются.".