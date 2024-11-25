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18 штурмів на Харківському і Куп’янському напрямках, удари з авіації – Генштаб

Суспільство 16:50   25.11.2024
Вікторія Яковенко
18 штурмів на Харківському і Куп’янському напрямках, удари з авіації – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів, в районах Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані. Ще точаться три бої, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Також ворог завдав авіаудару КАБом по Питомнику.

На Куп’янському напрямку з початку доби окупанти 13 разів проводили наступальні дії біля Новомлинська, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Зеленого Гаю. Один бій триває.

Противник активно застосовує авіацію, зазначили у Генштабі. ЗС РФ скинули авіабомби в районах населених пунктів Великий Бурлук, Куп’янськ, Кругляківка та Богуславка.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 16:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів, в районах Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані. Ще точаться три бої.".