18 штурмів на Харківському і Куп’янському напрямках, удари з авіації – Генштаб

На Харківському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів, в районах Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані. Ще точаться три бої, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Також ворог завдав авіаудару КАБом по Питомнику.

На Куп’янському напрямку з початку доби окупанти 13 разів проводили наступальні дії біля Новомлинська, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Зеленого Гаю. Один бій триває.

Противник активно застосовує авіацію, зазначили у Генштабі. ЗС РФ скинули авіабомби в районах населених пунктів Великий Бурлук, Куп’янськ, Кругляківка та Богуславка.