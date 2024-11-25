Дрон упал возле многоэтажки в Чугуеве – последствия показала прокуратура
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, россияне выпустили по Чугуеву дрон около 19:25.
Беспилотник упал на дороге возле многоэтажки.
«Без пострадавших. Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными», – написали правоохранители.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, правоохранители, Харьковская областная прокуратура, харьковщина, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 09:13;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, россияне выпустили по Чугуеву дрон около 19:25. ".