Дрон упал возле многоэтажки в Чугуеве – последствия показала прокуратура

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, россияне выпустили по Чугуеву дрон около 19:25.

Беспилотник упал на дороге возле многоэтажки.

«Без пострадавших. Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными», – написали правоохранители.