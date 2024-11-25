Дрон упав біля багатоповерхівки у Чугуєві – наслідки показала прокуратура

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, росіяни випустили по Чугуєву дрон близько 19:25.

Безпілотник упав на дорозі біля багатоповерхівки.

“Без постраждалих. Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими“, – написали правоохоронці.