Live
  • Пн 25.11.2024
  • Харків  -1°С
  • USD 41.32
  • EUR 42.99

Дрон упав біля багатоповерхівки у Чугуєві – наслідки показала прокуратура

Події 09:13   25.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Дрон упав біля багатоповерхівки у Чугуєві – наслідки показала прокуратура

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, росіяни випустили по Чугуєву дрон близько 19:25. 

Безпілотник упав на дорозі біля багатоповерхівки.

Без постраждалих. Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими“, – написали правоохоронці.

Читайте також: Вибух пролунав у Харкові: 13 постраждалих, куди прилетіло

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Постанова 1332: що та навіщо змінили у бронюванні військовозобов’язаних
Постанова 1332: що та навіщо змінили у бронюванні військовозобов’язаних
25.11.2024, 10:18
Сьогодні 25 листопада: яке свято та день в історії
Сьогодні 25 листопада: яке свято та день в історії
25.11.2024, 06:00
Вибух пролунав у Харкові: 19 постраждалих, куди прилетіло (доповнюється)
Вибух пролунав у Харкові: 19 постраждалих, куди прилетіло (доповнюється)
25.11.2024, 10:32
Відразу на двох напрямках у Харківській області просунувся ворог – Deep State
Відразу на двох напрямках у Харківській області просунувся ворог – Deep State
25.11.2024, 07:21
Новини Харкова – головне за 25 листопада: удар по центру міста, є постраждалі
Новини Харкова – головне за 25 листопада: удар по центру міста, є постраждалі
25.11.2024, 09:09
Підозрюють клірика УПЦ (МП): у СБУ заявили, що затримали інформатора РФ
Підозрюють клірика УПЦ (МП): у СБУ заявили, що затримали інформатора РФ
25.11.2024, 10:00

Новини за темою:

09:02
Пошкоджені 7 багатоповерхівок, дім культури: РФ обстріляла Золочівську громаду
09:06
П’ять людей залишаються у лікарні після удару РФ по Харкову – Синєгубов
08:10
Масовані обстріли Куп’янська: горіли приватний дім і багатоповерхівка
19:48
Четверо поранених внаслідок обстрілів росіян по Купʼянську на Харківщині
16:54
ЗС РФ увесь день б’ють по Куп’янську: поранені дві жінки

Ви читали новину: «Дрон упав біля багатоповерхівки у Чугуєві – наслідки показала прокуратура»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 09:13;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, росіяни випустили по Чугуєву дрон близько 19:25. ".