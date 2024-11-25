Дрон упав біля багатоповерхівки у Чугуєві – наслідки показала прокуратура
Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, росіяни випустили по Чугуєву дрон близько 19:25.
Безпілотник упав на дорозі біля багатоповерхівки.
“Без постраждалих. Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими“, – написали правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 09:13;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, росіяни випустили по Чугуєву дрон близько 19:25. ".