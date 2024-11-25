На Харьковщине зачистили село, куда прорвались оккупанты (видео)
Третья штурмовая бригада зачистила село Копанки, в которое прорвались военнослужащие РФ. Украинские защитники также смогли взять несколько оккупантов в плен.
Пленные – из 1-й танковой армии РФ, рассказали в Telegram-канале бригады.
«При взятии враг крыл участок 152 калибром, но уже не по нашим бойцам, а чтобы ликвидировать своих. Некоторые оккупанты под следствием в рф, часть — уже осуждены. Традиционные оправдания пленных зеков под крики «Героям Слава» — в видео с места от комбата Вара», — отметили защитники.
3-я ОШБр уверяет: по состоянию на данный момент Копанки под контролем ВСУ.
Видео: 3-я ОШБр
Напомним, 23 ноября аналитики проекта DeepState сообщали, что оккупанты были зафиксированы на северо-восточных окрестностях села Копанки. Россияне выложили видео со своим триколором, в очередной раз солгав о «полном» захвате села.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 3 ОШБр, война, оккупанты, окупанти, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2024 в 14:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Третья штурмовая бригада зачистила село Копанки, в которое прорвались военнослужащие РФ. Украинские защитники также смогли взять несколько оккупантов в плен.".