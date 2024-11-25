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На Харківщині зачистили село, куди прорвалися окупанти (відео)

Суспільство 14:20   25.11.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині зачистили село, куди прорвалися окупанти (відео) скриншот

Третя штурмова бригада зачистила село Копанки, у яке прорвалися військовослужбовці РФ. Українські захисники також змогли взяти кілька окупантів у полон.

Полонені – з 1-ї танкової армії РФ, розповіли у телеграм-каналі бригади.

«Під час взяття ворог крив ділянку 152 калібром, але вже не по наших бійцях, а щоб ліквідувати своїх. Деякі окупанти під слідством у рф, частина — вже засуджені. Традиційні виправдання полонених зеків під вигуки «Героям Слава» — у відео з місця від комбата Вара», – зазначили захисники.

3-тя ОШБр запевняє: станом на зараз Копанки під контролем ЗСУ.

Відео: 3-тя ОШБр

Нагадаємо, 23 листопада аналітики проєкту DeepState повідомляли, що окупантів було зафіксовано на північно-східних околицях села Копанки. Росіяни виклали відео зі своїм триколором, вчергове збрехавши про «повне» захоплення села.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 14:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Третя штурмова бригада зачистила село Копанки, у яке прорвалися військовослужбовці РФ. Українські захисники також змогли взяти кілька окупантів у полон.".