На Харківщині зачистили село, куди прорвалися окупанти (відео)
Третя штурмова бригада зачистила село Копанки, у яке прорвалися військовослужбовці РФ. Українські захисники також змогли взяти кілька окупантів у полон.
Полонені – з 1-ї танкової армії РФ, розповіли у телеграм-каналі бригади.
«Під час взяття ворог крив ділянку 152 калібром, але вже не по наших бійцях, а щоб ліквідувати своїх. Деякі окупанти під слідством у рф, частина — вже засуджені. Традиційні виправдання полонених зеків під вигуки «Героям Слава» — у відео з місця від комбата Вара», – зазначили захисники.
3-тя ОШБр запевняє: станом на зараз Копанки під контролем ЗСУ.
Відео: 3-тя ОШБр
Нагадаємо, 23 листопада аналітики проєкту DeepState повідомляли, що окупантів було зафіксовано на північно-східних околицях села Копанки. Росіяни виклали відео зі своїм триколором, вчергове збрехавши про «повне» захоплення села.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: 3 ОШБр, війна, окупанти, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2024 в 14:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Третя штурмова бригада зачистила село Копанки, у яке прорвалися військовослужбовці РФ. Українські захисники також змогли взяти кілька окупантів у полон.".