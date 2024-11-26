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Стала «правоохранителем» при оккупантах: приговор жительнице Харьковщины

Общество 16:51   26.11.2024
Виктория Яковенко
Стала «правоохранителем» при оккупантах: приговор жительнице Харьковщины Фото: Харьковская областная прокуратура

38-летнюю женщину, работавшую в оккупационной «милиции» во время захвата Казачьей Лопани, заочно приговорили к 14 годам заключения.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, во время оккупации поселка безработная местная жительница добровольно решила работать на врага. Она стала временно исполняющим обязанности участкового инспектора так называемого «Территориального отдела милиции пгт Казачья Лопань».

«Правохранительница» оформляла документы в соответствии с российским законодательством. В судебном заседании свидетели рассказали, что фигурантка проводила обыски по местам жительства местных жителей, а также носила форму с пометкой «Z», — отметили в прокуратуре.

На псевдодолжности женщина работала до 10 сентября 2022 года, а затем вместе с оккупантами сбежала в РФ. Сейчас она находится в розыске, добавили правоохранители.

Суд признал фигурантку виновной по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УКУ). Ей назначили 14 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах Украины на 15 лет и конфискацией имущества.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 16:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "38-летнюю женщину, работавшую в оккупационной «милиции» во время захвата Казачьей Лопани, заочно приговорили к 14 годам заключения.".