Стала «правоохранителем» при оккупантах: приговор жительнице Харьковщины

38-летнюю женщину, работавшую в оккупационной «милиции» во время захвата Казачьей Лопани, заочно приговорили к 14 годам заключения.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, во время оккупации поселка безработная местная жительница добровольно решила работать на врага. Она стала временно исполняющим обязанности участкового инспектора так называемого «Территориального отдела милиции пгт Казачья Лопань».

«Правохранительница» оформляла документы в соответствии с российским законодательством. В судебном заседании свидетели рассказали, что фигурантка проводила обыски по местам жительства местных жителей, а также носила форму с пометкой «Z», — отметили в прокуратуре.

На псевдодолжности женщина работала до 10 сентября 2022 года, а затем вместе с оккупантами сбежала в РФ. Сейчас она находится в розыске, добавили правоохранители.

Суд признал фигурантку виновной по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УКУ). Ей назначили 14 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах Украины на 15 лет и конфискацией имущества.